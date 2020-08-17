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روسيا تختبر سفينة مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر سفينة مسلحة بصواريخ
Sputnik alixei malgavko
صورة أرشيفية لسفينة صاروخية روسية
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أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي أن سفينة مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة ستخضع لاختبارات حكومية قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة "سفينة غرايفورون الصغيرة الحاملة لصواريخ كاليبر وصلت مؤخرا إلى نوفوروسيسك لتخضع لاحقا لمرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة تخضع حاليا لبعض عمليات تجهيز هيكلها الخارجي بمعدات جديدة، وبعد الانتهاء من هذه العمليات من المفترض أن يبدأ طاقم السفينة مع فريق خاص من الشركة المصنعة لها بالتحضير لعمليات اختبار لجاهزية السفينة.

وبعد انتهاء الاختبارات من المفترض أن تنضم السفينة المذكورة إلى الخدمة في أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي لتكون رابع سفينة صاروخية صغيرة في هذا الأسطول مسلحة بصواريخ Kalibr-NK الروسية المجنحة عالية الدقة.

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وطورت روسيا هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 21631، والذي يهدف إلى تصنيع سفن صاروخية صغيرة متعددة الأغراض قادرة على حماية الحدود البحرية للدولة.

المصدر: إزفيستيا

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