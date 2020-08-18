الدفاع الروسية تكشف تفاصيل عن تصميم غواصة لا تعتمد على الهواء الخارجي

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض التفاصيل في تصميم أول غواصة روسية لا تعتمد على الهواء الخارجي.

وقال فلاديمير، دوروفييف، مدير عام مكتب "مالاخيت" الروسي للتصاميم البحرية الذي تولى تصميم الغواصة في حديث أدلى به لأسبوعية "زفيزدا" الروسية إن غواصة "سيرفال "( بي – 750 بي) تمر حاليا بالمرحلة ألأولى لتصميمها حيث يتم تحديد ملامحها ومواصفاتها التقنية وتكنولوجيا تصنيعها. أما طريقة تطبيق المشروع فسيتم إقرارها في وزارة الدفاع الروسية التي تصمم الغواصة بناء على طلبها.

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وأشار، دوروفييف، إلى بعض مميزات الغواصة متعددة المهام وقال إن أسلحتها تتوزع ليس في داخل الغواصة بل خارجها ويمكن استبدالها بأسلحة جديدة. ويتوقف هذا الأمر على المهمة التي توكل إليها. وأضاف أن جسم الغواصة من مواد مشكلة. وستحمل الغواصة أسلحة إلكترونية لاسلكية حديثة.

يذكر أن غواصة "سيرفال" سيتم عرضها في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الذي سيقام في 23 – 29 أغسطس الجاري بضواحي موسكو حيث ستقدم معلومات عن مميزاتها ومواصفاتها الرئيسة.

ورفض، دوروفييف، ذكر دخول الغواصة الجديدة الخدمة في البحرية الروسية وأشار إلى أن طولها يبلغ 66 مترا، عرضها 7 أمتار، مدى إبحارها 4.3 ألف متر. ومزودة بمحرك لا يستخدم الهواء الخارجي. وتحمل الغواصة صواريخ "كاليبر" المجنحة، إضافة إلى الطوربيدات والألغام.

المصدر: سلاح روسيا