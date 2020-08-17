خبير يتحدث عن درجات حرارة قياسية "مذهلة" في شمال روسيا

قال مدير مركز الأرصاد الجوية الروسي رومان ويلفاند، إن درجات الحرارة بالنهار في أغسطس في أحد أبرد النقاط في روسيا، أرخبيل "سيفيرنايا زيمليا" تجاوزت المعدل الطبيعي بمقدار 15-20 درجة.

وأضاف، أن مركز الأرصاد، كان قد أشار سابقا، إلى أن الاحترار في منطقة القطب الشمالي يجري مرتين أسرع مما هو عليه في مناطق الأرض الأخرى.

ومن الدلائل الواضحة على ذلك، كان تسجيل درجة حرارة 38 درجة فوق الصفر هذا الصيف في فيرخويانسك بمنطقة ياقوتيا الروسية، المعروفة في العالم بأبرد منطقة في القطب الشمالي.

وقال الخبير: "بالقرب من شبه جزيرة تايمير، في أقصى شمال روسيا، يوجد أرخبيل "سيفيرنايا زيمليا"، الذي يعتبر أحد أبرد المناطق في روسيا، خارج الدائرة القطبية الشمالية. وهناك يوجد بحر لابتيف وبحر شرق سيبيريا، وهي من البحار شديدة البرودة. لكن حتى هناك، تم قبل أيام قليلة، تسجيل درجة حرارة - 17.6 درجة فوق الصفر. وهي درجة حرارة عالية بشكل لا يصدق. عادة ما تكون في هذه الفترة، حوالي صفر أو ربما زائد ثلاثة".

المصدر: نوفوستي