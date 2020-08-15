حاملات المروحيات الروسية الواعدة تتسلم درونات ضاربة بعيدة المدى

تتسلم كل من حاملتي المروحيات" إيفان روغوف" و"متروفان موسكالينكو" اللتين يتم بناؤهما حاليا بمصنع "زليف" في القرم 16 مروحية حربية وعددا من الطائرات من دون طيار.

وسينفذ بعض تلك الدرونات مهام الاستطلاع والرصد. أما بعضها الآخر فسيوجه ضربات صاروخية إلى العدو.

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ولم يذكر مصدر لوكالة "تاس" الروسية أورد هذا الخبر عدد الدرونات الضاربة التي تتسلمها حاملتا المروحيات اللتان تسميهما البحرية الروسية رسميا سفينتي الإنزال الكبيرتين.

فيما أفاد المصدر بأن المواصفات التقنية التكتيكية للسفينتين قد أدخلت فيها تعديلات لتتماشيا مع المهام الجديدة الموكلة إليهما.

وقد ازدادت إزاحتهما من 25 ألف طن إلى 30 ألف طن. وستحمل حاملتا المروحيات مختلف أنواع المروحيات والدرونات، بما فيها الدرونات البحرية الضاربة، فضلا عن ألف فرد من مشاة البحرية.

ويتوقع أن تدخل حاملتا المروحيات المذكورتان الخدمة في البحرية الروسية عامي 2025 و2027.

يذكر أن نائب قائد القوات الجوية والفضائية الروسية اللواء، سيرغي درونوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن وحدات الجيش الروسي تبدأ التزود بالدرونات الضاربة المستخدمة لضرب الأهداف المعادية في العمق الاستراتيجي اعتبارا من عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا