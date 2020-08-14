العلماء يحذرون كاليفورنيا من كارثة وشيكة

حذر خبراء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من احتمال وقوع زلزال في كاليفورنيا، يمكن أن يتحول إلى كارثة.

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ويفيد موقع Planet News، بأنه وفقا للتقارير الإعلامية، سجلت مؤخرا في منطقة بحيرة سالتون سي هزات أرضية قوتها 2.6-4.6 درجة وفق مقياس ريختر. وبالذات سجلت أجهزة الاستشعار يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من عشر هزات قصيرة على طول خط صدع سان أندرياس.

وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الهزات الأرضية تسجل للمرة الرابعة على طول خط صدع سان أندرياس خلال 90 سنة الأخيرة. ووفقا لحسابات الخبراء، فإن احتمال وقوع زلزال تدميري في منطقة خطوط العرض الجغرافية هذه، خلال الثلاثين سنة القادمة يعادل 20 ٪. ومع ذلك تستمر هيئة المسح الجيولوجي في رصد بوادر كارثة محتملة.

ويذكر أن عالم البراكين إيفان كولاكوف، سبق أن أعلن عن احتمال حدوث ثوران بركاني كارثي في العالم، قد يؤدي إلى تغيرات مناخية على كوكب الأرض.

المصدر: نوفوستي