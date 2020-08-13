التدريبات العسكرية في جنوب روسيا تشهد استخداما جماعيا للروبوتات

شهدت التدريبات العسكرية التي جرت في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا لأول مرة تدريب الأفراد على الاستخدام الجماعي للروبوتات.

بما فيها 10 روبوتات خاصة بإزالة حقول الألغام من طراز "أوران – 6" وروبوتات إطفاء الحريق وغيرها من العربات الهندسية غير المأهولة ذاتية الحركة.

إقرأ المزيد

وقامت روبوتات "أوران – 6" بفك الألغام المزروعة في الحد الأمامي لدفاعات العدو الافتراضي.

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي بأن مشغلي الروبوتات تحكموا فيها من مسافة كيلومتر واحد. وقامت الروبوتات بعمل ثغرات في دفاعات العدو وإزالة حقول الألغام المضادة للمشاة والدبابات وكذلك تطهير المنطقة من الحواجز الهندسية الشائكة.

يذكر أن الروبوت الهندسي "أوران – 6" تمت تجربته في سوريا حيث شارك في إزالة حقول الألغام بحلب وتدمر. وهو عربة ذاتية الحركة متحكم فيها لاسلكيا ووزنها 6 أطنان.

ومن مميزات الروبوت قدرته على التعرف على المتفجرات. كما بإمكانه التمييز بين قنبلة جوية وقذيفة تستخدمها المدفعية. وتتحمل العربة انفجار عبوة ناسفة تقدر قوتها بـ60 كيلوغراما من مادة التروتيل.

واستخدم في التدريبات كذلك روبوت "أوران – 14" الخاص بإطفاء الحريق الذي تقوم أجهزته بإطفاء الحرائق من مسافة 14 مترا. كما استخدمت العربات الهندسية ذانتية الحركة التي تقوم بتطهير الطرق والمواصلات من حواجز تمنع القوات من التقدم إلى الأمام.

وتتزود تلك العربات برشاش عيار 12.7 ملم الذي يحمي طاقمها ويمنع المهاجمين من الاستيلاء عليها. وتم تزويد العربة التي تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة بمحرك يولد 840 حصانا.

المصدر: سلاح روسيا