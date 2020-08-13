سلاح الجو الروسي يستعرض برنامجه لمنتدى "الجيش - 2020"

كشف نائب قائد القوات الجوية والفضائية الروسية اللواء، سيرغي درونوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية بعض تفاصيل البرنامج الجوي لمنتدى "الجيش – 2020" الدولي.

وحسب اللواء فإن 20 طائرة ومروحية تابعة للقوات الجوية والفضائية تشارك في البرنامج الجوي للمنتدى وستنضم إليها كذلك الطائرات البحرية والطائرات التابعة لصناعة الطائرات ونادي سلاح الجو.

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وسيشاهد ضيوف المنتدى كذلك عروض فرق الألعاب البهلوانية الروسية "الخطاطيف" و"فرسان روسيا" و"النسور" التي ستقوم بمحاكاة معركة جوية بمشاركة طائرات نادي سلاح الجو.

أما ميدان التدريب في بلدة آلابينو بضواحي موسكو فسيشهد استخدام مروحيات القوات البرية التي تستعرض عملية تدمير العدو الافتراضي أثناء إسناد أرتال السيارات من الجو.

وسيكشف معرض الطائرات والمروحيات عن 60 نموذجا من المعدات الجوية، بما فيها 7 طائرات من دون طيار.

وسيعرض المنتدى أيضا يوم 26 أغسطس الوسائل الحربية الخاصة بمكافحة الصواريخ المجنحة والدرونات.

يذكر أن منتدى" الجيش – 2020" سيقام في 23 – 29 أغسطس الجاري في مجمع "باتريوت" العسكري بضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا