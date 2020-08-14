روسيا.. مروحية من دون طيار للعمل في القطب الشمالي

طور المهندسون الروس مروحية قادرة على نقل حمولة يصل وزنها إلى 80 كغم مسافة 80-200 كيلومتر في ظروف القطب الشمالي، ويمكنها الهبوط على متن السفن ومنصات الشحن المتحركة.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن حمولة 80 كلغم هي الأكثر انتشارا في المناطق التي يصعب الوصول اليها في سيبيريا والشرق الأقصى والقطب الشمالي. والوزن 80 كلغم هو متوسط وزن معدات إنتاج النفط والاستكشاف الجيولوجي. وغالبًا لا يمكن الوصول إلى بعض المناطق إلا عن طريق الجو فقط. ويجب تسليم بعض المواد، مثل الأدوية أو معدات البحث، إلى العاملين في هذه المناطق بأقصى سرعة ممكنة.

ونظرا لارتفاع تكلفة ساعة واحدة من رحلة المروحية الاعتيادية، ابتكر مهندسو مكتب تصاميم "روس" المروحية R-2200 من دون طيار التي يمكنها حمل 80 كلغم مسافة 80 كلم، وعند تخفيض الحمولة إلى 60 كلغم يمكنها التحليق إلى مسافة 200 كلم. كما يمكن استخدام هذه المروحية للاستكشافات الجيولوجية والحصول على معلومات حول حالة الجليد في البحر.

المصدر: إيزفيستيا