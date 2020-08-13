تركيا.. اكتشاف آثار صالة ألعاب رياضية تعود إلى القرن الثاني الميلادي

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في مدينة إزمير الواقعة على ساحل بحر إيجة ، التي كانت تسمى سابقا سميرنا، على حمامات رومانية وصالة ألعاب رياضية.

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ووفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء، اكتشف باحثون من جامعة كاتب شلبي في إزمير، هذه الآثار القديمة، التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، حيث كانت تستخدم في المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

ويعتقد علماء الآثار، أن هذه المنشآت تعود إلى عهد الإمبراطور الروماني أدريان.

ويقول الأكاديمي أكين إيرسوي، المشرف على عمليات الحفر، كانت هذه الحمامات والصالات، من المظاهر الاعتيادية في زمن الإمبراطورية الرومانية. وكان يزور هذا المكان أناس من مختلف الأعمار. فمثلا كانوا يتدربون في الصالة على مختلف الألعاب الرياضية ويتصارعون ويشاركون في مختلف المسابقات الرياضية والمنافسات.

المصدر: نوفوستي