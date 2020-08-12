حكم بتغريم "أبل" 500 مليون دولار لانتهاك براءات اختراع

حكمت محكمة في تكساس على شركة "آبل" بدفع أكثر من 500 مليون دولار كتعويض، بعد إدانتها بانتهاك براءات اختراع متصلة بشبكة الجيل الرابع المسجلة باسم شركة "بانوبتيس".

وجاء في قرار المحكمة أن "الجهة المدعية تفاوضت بشكل متكرر مع آبل للتوصل إلى اتفاقية لمنح رخصة (فراند) التابعة لمحفظة براءة الاختراع للجهة المدعية وهو ما تنتهكه آبل".

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و"فراند" هي الأحرف الأولى من عبارة بالإنكليزية تعني "نزيه ومعقول وغير تمييزي" وهي المعايير التي يعتمدها قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف القرار أن "المفاوضات باءت بالفشل لأن آبل ترفض دفع حقوق فراند لرخصة الجهة المدعية".

وكانت "بانوبتيس" المتخصصة في ترخيص براءات الاختراع، رفعت دعوى قضائية ضد "آبل" في فبراير العام 2019، بعد أن اتهمتها برفض تسديد كلفة استخدام تكنولوجيا "إل تي إي" لشبكة الجيل الرابع في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها.

هذا، وستستأنف مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة البالغة قيمتها ما يقرب من تريليوني دولار، الحكم الصادر الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وأصرت "آبل" من دون جدوى على أن براءات الاختراع باطلة، بحسب مستندات قضائية.

وقالت "آبل" في بيان نقلته وسائل إعلام إن "دعاوى قضائية كهذه ترفعها شركات تراكم براءات الاختراع لمجرد مضايقة القطاع، من شأنها فقط خنق الابتكار والإضرار بالمستهلكين".

وهذه القضية هي واحدة من دعاوى عدة متعلقة ببراءات اختراع رفعتها شركات تراخيص، لا تصنع منتجات لكن تمتلك حقوق الملكية لبعض التقنيات، ويطلق المنتقدون على تلك الشركات تسمية "متصيدو براءات الاختراع".

وكانت محكمة تكساس قد حكمت مرتين ضد "آبل" في الماضي، وطالبتها بدفع مئات ملايين الدولارات لشركة "فيرنتكس" المتخصصة أيضا في قضايا براءات الاختراع.

المصدر: أ ف ب