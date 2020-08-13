الدفاع الروسية توقع عقودا للحصول على مقاتلات وطائرات تدريب جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستوقع العام الجاري عقدين حكوميين للحصول على دفعات جديدة من المقاتلات وطائرات التدريب العسكرية.

وفي مقابلة مع الصحافة قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "ستوقع وزارة الدفاع الروسية قبل نهاية العام الجاري عقدين جديدين للحصول على 46 طائرة عسكرية، منها مقاتلات Su-30SM2 وطائرات تدريب قتالية من نوع Yak-130".

وأضاف الوزير "لقد اتخذنا القرار في الوزارة حول هذا الموضوع، العقدان اللذان سيتم توقيعهما ستبلغ قيمتهما 100 مليار روبل (نحو مليار و370 ألف دولار)، وسيتم توقيع عقد آخر عام 2021 لصيانة طائرات Su-30 التابعة للجيش الروسي، ستبلغ قيمة العقد نحو 7.2 مليار روبل".

وناشد الوزير في المقابلة المسؤولين عن صناعة الطيران في روسيا لتخفيض تكاليف إنتاج الطائرات، وأكد أن تنفيذ العقود التي ستوقع عليها الوزارة سيخضع لرقابة صارمة.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في يناير الفائت إلى أن روسيا وفيتنام وقعتا عقودا بقيمة 350 مليون دولار أيضا لتزويد فيتنام بطائرات Yak-130 .

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وقبلها كان رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، قد ذكر أن شركته بدأت بتعديل طائرات Yak-130 وتطويرها بهدف زيادة قدراتها القتالية.

المصدر: زفيزدا