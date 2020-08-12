شبكة الإنترنت تنشر فيديو يظهر هبوط "ميغ - 31" بعجلة خلفية واحدة

نشرت إحدى مستخدمات الإنترنت ،غريتا كورونا توبرغ، على تويتر مقطع فيديو يظهر هبوطا اضطراريا حققته مقاتلة "ميغ - 31" الروسية بعجلة خلفية واحدة.

Посадка МиГ-31, у которого произошло разрушение колеса одной из стоек шасси.

Всё в порядке, экипаж и борт целы. pic.twitter.com/NbQeaRaBAs — Грета Коронатуборг (@qretaxyeta) August 11, 2020

وحاولت المقاتلة تحقيق الهبوط بعجلتين بدلا من 3 عجلات لأن ساق العجلة الخلفية الثانبة تعطلت. وأظهر الفيديو ألسنة لهب تخرج من تحت الطائرة. ولحسن الحظ تمكن الطيار من الهبوط الناجح حيث لم يتعرض الطاقم لإصابات.

وأوضح ناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي أن الطيارين الشباب في فوج "برم"الجوي تدربوا على التحليق في الستراتوسفير على ارتفاع 20 كيلومترا. ووقع الحادث عند هبوط إحدى مقاتلات الفوج في مطار "بولشوي سافينو" العسكري في مدينة برم بمنطقة الأورال الروسية.

المصدر:سلاح روسيا