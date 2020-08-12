لماذا لم تقصف روسيا درونا أمريكيا في أجواء بحر تشوكوتكا؟

علق المدير التجاري لمجلة "أرسينال أوتيشيستفا" الروسية، أليكسي ليونكوف، على اعتراض 3 مقاتلات "ميغ – 31" الروسية لدرون الاستطلاع الأمريكي RQ- Global Hawk دون إسقاطه.

وذلك في الأجواء فوق بحر تشوكوتكا بالقرب من الشاطئ الروسي الشرقي.

وقال الخبير إن المقاتلات الروسية منعت الدرون من تصوير الخطوط الدفاعية في شبه جزيرة تشوكوتكا وأجبرته على مغادرة المنطقة.

وأوضح ، ليونكوف، أنه كان من غير المعقول إرسال إشارات تنبيه إلى الدرون، إذ أن شخصا يوجهه يمكن أن يبعد عنه آلاف كيلومترات. أما الدرون نفسه فإنه غير متزود بأجهزة الإنذار عن الأوضاع الجوية حوله.

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لذلك يتم عادة إسقاطه أو إجباره على الهبوط في حال دخوله أجواء دولة أخرى. هذا ما فعلته إيران عندما أسرت درون Sentinel وأسقطت Global Hawk ما أثار الغضب الأمريكي، مع العلم أن ثمن درون واحد من هذا النوع يقدر بمبلغ 100 مليون دولار.

فيما يرى الخبير الروسي أن الغاية من إرسال RQ-4B Global إلى الحدود الشرقية الروسية كانت استفزاز الدفاعات الجوية الروسية وإجبارها على كشف مواقعها عن طريق إطلاق صاروخ "أرض – جو". لكن الجانب الروسي لم يستخدم منظومات الدفاع الجوي بل استعان بمقاتلات "ميغ – 31" التي أجبرت الدرون الأمريكي على تغيير المسار والعودة إلى قاعدته دون أن يحظى بأية معلومات عن مواقع الدفاعات الروسية.

المصدر: وكالة الأنباء الفدرالية