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"تويتر" تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات

العلوم والتكنولوجيا

Reuters
"تويتر"
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أتاحت "تويتر"، اليوم الثلاثاء، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم في المحادثات على صفحاتهم.

وقالت "تويتر" إنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات بما فيها حسابات المسؤولين المنتخبين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة.

وسيختار المستخدمون بين 3 مجموعات من الأشخاص، الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط.

وأضاف موقع التدوينات القصيرة الذي بدأ في اختبار الخاصية في مايو أنه سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.

وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي "تويتر" إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتحرشين على الإنترنت.

المصدر: رويترز

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