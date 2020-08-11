كوستو يتوقع اختفاء طيور البطريق من القارة القطبية الجنوبية

توقع فيليب كوستو، حفيد جاك إيف كوستو، الباحث والمدافع عن المحيطات، اختفاء طيور البطريق خلال حياة الأطفال الحاليين، بسبب التغيرات المناخية.

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وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "كانت السنة الحالية هي الأكثر سخونة في القارة القطبية الجنوبية، حيث ارتفعت درجة الحرارة هناك إلى 20 درجة مئوية. مثل هذا الطقس مفيد وجيد لكاليفورنيا، وليس للقارة القطبية الجنوبية. وأما ما يخص الحيوانات، فإن طيور البطريق ستختفي من القارة القطبية الجنوبية خلال حياة الأطفال الحاليين. صحيح قد تبقى بعض الأنواع في الأرجنتين، ولكن التي تعيش في هذه القارة سوف تختفي".

وأضاف موضحا، حاليا 6% فقط من المناطق البحرية محمية. وإذا تم إنشاء محميات جديدة، فسوف يصبح بالإمكان حماية 10% من المحيط العالمي.

المصدر: نوفوستي