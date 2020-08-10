ناسا تكشف عن خارطة لأضرار انفجار مرفأ بيروت من بيانات الأقمار الصناعية

استخدمت وكالة ناسا بيانات الأقمار الصناعية لرسم خارطة للدمار الناجم عن الانفجار المميت الذي هز بيروت الأسبوع الماضي.

واعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية على البيانات المعدلة من أقمار "كوبرنيكوس سنتينل" الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخارطة.

Damage from the massive explosion in Beirut can be seen from space. In the map, dark red pixels represent the most severe damage. Each pixel represents an area of 30 meters (33 yards). https://t.co/YpMEeuPjKJpic.twitter.com/b6ZRQcjlOK — NASA JPL (@NASAJPL) August 7, 2020

ووقع تحليل البيانات من قبل العلماء في فريق ناسا للتصوير والتحليل السريع المتقدم (ARIA) في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. كما شارك في المشروع مرصد الأرض في سنغافورة.

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وقالت ناسا في بيان: "يمكن أن تساعد الخرائط مثل هذه في تحديد المناطق المتضررة بشدة حيث قد يحتاج الناس إلى المساعدة".

وتظهر على الخارطة المناطق الأكثر تضررا باللون الأحمر فيما تظهر المناطق التي تعرضت لأضرار متوسطة باللون البرتقالي، بينما تمثل البكسلات الصفراء ضررا طفيفا. ويمثل كل بكسل ملون مساحة 33 ياردة (30 مترا)، وفقا لوكالة ناسا.

وتسبب انفجار 4 أغسطس في ميناء بيروت بموجة صادمة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا، وإصابة قرابة 6000 شخص وتشويه ساحل العاصمة، وتدمير مئات المباني.

وتم ربط الانفجار بمخزون يبلغ وزنه 2750 طنا من نترات الأمونيوم تم تخزينه في ميناء بيروت منذ مصادرته في عام 2013. ويُعتقد أن الشحنة انفجرت بعد اندلاع حريق في مكان قريب.

المصدر: سي نت