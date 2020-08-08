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مجلة عسكرية روسية تسلط الضوء على منظومة حديثة لزرع الألغام عن بعد

العلوم والتكنولوجيا

مجلة عسكرية روسية تسلط الضوء على منظومة حديثة لزرع الألغام عن بعد
m.lv.sputniknews.ru
صورة أرشيفية
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نشرت مجلة "أرميسكي ستاندارت" الروسية مقالا يسلط الضوء على منظومة "زيمليديلي" الروسية الحديثة لزرع الألغام عن بعد.

وقال كاتب المقال إن الخبراء السوفيت حاولوا تصميم ما يشبه تلك المنظومة في سبعينيات القرن الماضي على أساس راجمتي الصواريخ "أوراغان" و"غراد". لكن وزارة الدفاع السوفيتية لم تقر المشروع لغلاء ذخائره.

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وتتوفر في الجيش الروسي حاليا منظومات زرع الألغام عن بعد والتي تم تصميمها على أساس عربة الشحن "زيل – 131"، غير أن مدى عملها لا يزيد عن 120 مترا، ما لا يرضي المعركة المعاصرة. وهناك منظومة أخرى تستخدمها مروحيات "مي – 8". لكنها تفتقر إلى فعالية أيضا.

وعاد المهندسون في شركة "سبلاف" من مدينة تولا الروسية عام 2013 إلى المشروع السوفيتي المنسي. وتضم المنظومة الجديدة عربة قتالية وعربة أخرى للنقل والتعمير. وتتضمن العربة القتالية 50 ماسورة عيار 122 ملم ترمي بألغام إلى مسافة تتراوح بين 5 كيلومترات و15 كيلومترا.

وتقوم المنظومة بتحديد احداثيات حقول الألغام أوتوماتيكيا وتسجلها بعد إتمام عملية التلغيم وترسلها إلى مركز القيادة.

وقال كاتب المقال إن اختبارات المنظومة مستمرة. لكن الخبراء في شركة "روستيخ" الروسية ابتكروا لها ذخائر ذكية.

يذكر أن منظومة "زيمليديلي" كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في يوليو الماضي بمناسة الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على النازية.

المصدر: سلاح روسيا

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