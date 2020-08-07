روسيا تطلق الإنتاج المتسلسل لمسدس "أوداف"

بدأ الإنتاج الصناعي المتسلسل لمسدس "أوداف" ( البُواء) الروسي الواعد الذي طبق فيه عدد من المستجدات التكنولوجية ما جعله يتقدم على منتجات شركات Glock ،Walther ، Colt الأجنبية .

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية إن فرعها معهد الأجهزة الدقيقة باشر بإنتاج المسدس على دفعات. وأشار إلى أن تصميم المسدس يسمح بتحديد نسبة تعمير المخزن بصريا.

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وعلاوة على ذلك فإن "أوداف" يتضمن كاتم الصوت المتزود بجهاز يمتص الحرارة ونوعين من الذخائر التي تتميز بقدرة خارقة فائقة وسرعة منخفضة للرصاصة.

فيما يتعلق بالطلقة الخارقة للمسدس عيار 9 ملم فإنها قادرة على خرق السترة المدرعة الواقية من الجيل الثاني من مسافة كبيرة تزيد عما هو عليه لدى مثيلاته الروسية والأجنبية. أما الطلقة الثانية فتستخدم تصميما من شأنه التخفيض من سرعة تحليق الرصاصة، ما يضمن الرماية الخالية من اللهب والصامتة تقريبا عند استخدام كاتم الصوت.

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وبمقدور المسدس تحمل 10 آلاف طلقة دون أن ينظف ويزيت. ويمكن أن يعمل في ظروف درجة الحرارة التي تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و70 درجة مئوية فوق الصفر.

ويتميز المسدس بمدى الرمي الدقيق 100 متر، مع العلم أن مدى الرمي لدى مسدس "ماكاروف" الروسي لا يتخطى 50 مترا فقط. ويبلغ وزنه 780 غراما ويتسع مخزنه لـ18 طلقة بدلا من 8 طلقات في مسدس "ماكاروف".

وأعاد الناطق باسم "روستيخ" إلى الأذهان أن العمل على تصميم المسدس بدأ عام 2014 وانتقل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل بعد اختبار "أوداف" في وحدات الجيش الروسي وإدخال تعديلات فيه. وقد تلقى معهد الأجهزة الدقيقة طلبا بإنتاج أول دفعة من مسدسات "أوداف".

يذكر أن مسدس "أوداف" من شأنه أن يحل محل مسدس "ماكاروف" في الجيش الروسي.

لمصدر: سلاح روسيا