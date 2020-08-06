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الولايات المتحدة تنشر فيديو لاختبار صاروخ متزود برأس فرط صوتي

العلوم والتكنولوجيا

الولايات المتحدة تنشر فيديو لاختبار صاروخ متزود برأس فرط صوتي
Twitter.com
صورة أرشيفية
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أعلن البنتاغون عن نجاح اختبار أول صاروخ أمريكي فرط صوتي.

وقد نشرت الدفاع الأمريكية مقطع فيديو أظهر اختبار الصاروخ المتزود برأس فرط صوتي. وتم عرض الفيديو في مؤتمر الدفاع الفضائي والدرع الصاروخية حيث علق رئيس إدارة الدراسات الفضائية وفرط الصوتية في وزارة الدفاع الأمريكية  اللواء، نيل ترغود، على تفاصيل الاختبار.

وأظهر الفيديو التحضيرات لإطلاق الصاروخ وإطلاقه، ثم استعرض مسار تحليقه وآثار انفجاره.

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ويرى الخبراء أن المقصود بالأمر على الأرجح هو اختبار الرأس فرط الصوتي للصاروخ الذي جرى في إطار مشروع  Common-Hypersonic Glide Body يوم 19 مارس الماضي في ميدان التجارب "كواي" بجزر هواي.

ووصف البنتاغون آنذاك هذا الاختبار بأنه ناجح دون أن يورد أي تفاصيل أخرى عنه وذلك بعد أن نشر  فيديو أظهر إطلاق الصاروخ المتزود برأس فرط صوتي.

 المصدر: سلاح روسيا

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