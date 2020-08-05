الدفاع الروسية تنشر فيديو اختبار منظومة "بانتسير" البحرية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر اختبار منظومة "بانتسير – إم إي" البحرية للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

ويختلف النموذج البحري للمنظومة عن نموذجها البري بقدرته على تدمير الأهداف الجوية والبحرية على حد سواء.

وقال كبير مصممي النموذج البحري لمنظومة "بانتسير"، ألكسندر جوكوف، إن محرك الصاروخ يعمل لمدة ثانيتين فقط، ثم يتسارع الصاروخ حتى سرعة 1300 متر في الثانية ويحلق كأنه قذيفة.

إقرأ المزيد

وأعاد، جوكوف إلى الأذهان أن النموذج البحري لمنظومة "بانتسير" تم تصميمه عام 2015 وخضع لاختبارات بعد 3 أعوام. ويتضمن النموذج 8 صواريخ موجهة مضادة للجو. وهناك 32 صاروخا آخر تحفظ في مستودع واقع تحت سطح السفينة. وتتوفر في المنظومة كذلك 6 مدافع أوتوماتيكية.

وبمقدور صواريخ المنظومة تدمير الأهداف الجوية المحلقة على مدى 4 كيلومترات وعلى ارتفاع يتراوح بين 15 كيلومترا ومترين.

وتستطيع المنظومة إطلاق النيران الأوتوماتيكية على 4 أهداف لا تزيد سرعتها عن كيلومتر واحد في الثانية.

المصدر: سلاح روسيا