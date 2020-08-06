منتدى "الجيش - 2020" يكشف عن نموذج خفيف لمدرعة "تيغر" الروسية

يكشف منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني السادس الذي يقام في أغسطس الجاري بضواحي موسكو عن نموذج جديد في أسرة مدرعات "تيغر" المدولبة.

وإنه عبارة عن سيارة باغي سريعة عسكرية خفيفة تتميز بقدرة فائقة على المناورة وتخصص للعمل في المناطق الجبلية والصحراوية النائية.

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أفاد بذلك ناطق باسم الشركة العسكرية الصناعية الروسية المصنعة للعربة.

ويمكن أن يستخدم أفراد طاقم عربة باغي مختلف الأنواع للرشاشات، بما فيها الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنابل وحتى الصواريخ المضادة للدبابات.

وقال مدير مشروع الإنترنت "أوتفاغا – 2004"، ليونيد كورياكين، إن العربات من هذا النوع استعرضت فاعليتها في مختلف جيوش العالم التي استخدمتها في وحدات المظليين والاستطلاع، فضلا عن الوحدات الخاصة.

وأضاف أن عربة "تيغر" الروسية أصبحت قابلة للتطوير بعد نصبها على منصة "في بي كا – 233136 " المدولبة الحديثة التي تسمح باستخدام علب السرعة الميكانيكية والأوتوماتيكية والمحركات التي تنتج قدرة 215، 240، 300 حصان.

المصدر: سلاح روسيا