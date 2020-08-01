أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على سفن وكاسحات ألغام جديدة

أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي أن قوات الأسطول ستحصل على سفن جديدة وكاسحات ألغام بحرية متطورة.

وجاء في بيان صادر عن مصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي حول الموضوع : "بدأت كاسحة الألغام البحرية الحديثة ياكوف بالييايف المطورة في مصنعنا في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700 رحلتها من إحدى القواعد في بطرسبورغ نحو وجهتها المحددة لتصل إلى قوات أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد، وستستغرق رحلة هذه السفينة ما بين شهر ونصف أو شهرين تبعا للظروف الملاحية التي ستواجهها".

وأشار البيان إلى أن المصنع بدأ بتطوير سفينة " ياكوف بالييايف" في ديسمبر 2017، وتم إنزالها إلى الماء في يناير العام الجاري، لتكون رابع كاسحة ألغام من أسرة "أليكسندريت" تطورها روسيا في إطار مشروعها الحكومي رقم 12700.

وتتميز السفن المطورة في إطار المشروع المذكور بأن هياكلها صنعت من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، كما تتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 890 طنا، وتم تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

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وكان الأدميرال ورئيس قسم بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، فلاديمير تريابيتشنيكوف، قد أشار في مايو الفائت إلى أن روسيا وفي إطار الخطط الموضوعة ستسعى لبناء 30 كاسحة ألغام بحرية جديدة من طراز "ألكسندريت" حتى عام 2050.

ويمتلك سلاح البحرية في الجيش الروسي حاليا 3 كاسحات ألغام من هذا الطراز، تحمل أسماء: "ألكسندر أوبوخوف"، و"إيفان أنطونوف"، وفلاديمير إيميليانوف".

المصدر: سلاح روسيا