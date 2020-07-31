العلماء الروس والأمريكيون يتعهدون بمحاربة جائحة "كوفيد-19" معا!

على الرغم من أن موسكو وواشنطن على خلاف بشأن عشرات المسائل الدولية والثنائية، تمكن العلماء الروس والأمريكيون من إيجاد لغة مشتركة في مكافحة تهديد مشترك - جائحة فيروس كورونا.

وقالت الأكاديمية الروسية للعلوم (RAS)، إن العلماء اجتمعوا للتعاون في "جميع المجالات المتعلقة بفيروس كورونا وطبيعته وعلاجه وإجراءات الوقاية".

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ووقعت RAS والأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والطب والهندسة اتفاقية يوم الخميس، حول العمل معا على مجموعة واسعة من المجالات ذات الصلة بـ"كوفيد-19"، مثل علم الأوبئة والفيرولوجيا والفيزيولوجيا المرضية للعدوى، وكذلك المحاكاة الرياضية والحاسوبية لانتشار المرض.

وبينما تقيّد جائحة "كوفيد" الاجتماعات وجها لوجه، وقع العلماء من جانبي الأطلسي الاتفاقية عبر رابط فيديو "زووم".

وكانت روسيا والولايات المتحدة من بين الدول التي سجلت أعلى معدل لحالات "كوفيد-19". ولكن في حين يبدو أن روسيا تنجح في احتواء الوباء بأكثر من 13350 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، فإن الولايات المتحدة ما تزال تشهد اتجاها تصاعديا، حيث تجاوز عدد القتلى 150 ألفا يوم الأربعاء الفائت.

وفي الولايات المتحدة، تهدف استراتيجية اللقاحات الحكومية "Operation Warp Speed"، إلى توفير لقاح للسكان بحلول يناير 2021.

وتخطط روسيا للموافقة على لقاحها بحلول 10 أغسطس، وبدء تطعيم السكان بحلول أوائل عام 2021. ومع ذلك، قال ألكسندر سيرغييف، رئيس RAS، في وقت سابق إنه سيكون من الضروري مراقبة الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح، لمدة 6 أشهر على الأقل لإعلان النصر.

المصدر: RT