اختبار نموذج تجريبي جديد للروبوت الروسي المقاتل

يبدأ اختبار روبوت "ماركر" الروسي المقاتل الواعد في أغسطس المقبل.

أعلن ذلك ناطق باسم مؤسسة البحوث المستقبلية الروسية التي تولت اختبار الروبوت الجديد بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

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وستجري الاختبارات في ميدان التجارب بمدينة ماغنيتوغورسك حيث وصف الروبوت بأنه سريع وذكي ومدرع.

وقال مدير عام مؤسسة البحوث المستقبلية الروسية، أندريه غريغوريف، إن مؤسسته ستختبر بالتعاون مع خبراء وزارة الدفاع قدرة الروبوت على السير واجتياز الموانع وكذلك قدراته النارية.

وأوضح أن الروبوت عبارة عن منصة تقنية اختبارية تجرب عليها تكنولوجيات جديدة خاصة بتقنية الروبوتات والملاحة وذاتية القيادة والقيادة عن بعد.

وتضم أسلحة الروبوت رشاشا ثقيلا وقاذفات قنابل. وبمقدوره إطلاق النيران الدقيقة وتدمير الأهداف البرية والجوية المحلقة على ارتفاع منخفض دون أن يلحق ضررا بالبشر.

وعلاوة على ذلك يتزود الروبوت بوسائل الاستطلاع التكتيكي والرادارات والأجهزة البصرية. كما تم تزويده بدرونات صغيرة الحجم.

ويمكن التحكم فيه حاليا من مسافة 5 كيلومترات. إلا أنه يخطط في المستقبل أن يعمل الروبوت على مسافة آلاف الكيلومترات. ويمكن أن يستخدم كذلك منصتين مجنزرة ومدولبة.

المصدر: سلاح روسيا