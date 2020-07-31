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انطلاق الإنتاج المتسلسل للألغام المضادة للدبابات من جيل جديد في روسيا

العلوم والتكنولوجيا

انطلاق الإنتاج المتسلسل للألغام المضادة للدبابات من جيل جديد في روسيا
liveinternet.ru
صورة أرشيفية
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بدأت قوات الهندسة العسكرية الروسية تتسلم الألغام المضادة للدبابات من جيل جديد.

وتخصص ألغام "بي تي كا إم – 1 إر" لإصابة المدرعات، لكن ليس في قعرها بل في أقسامه العلوية وأبراجها التي تعد من أكثر أقسام الدبابة عرضة للإصابة.

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وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن الإنتاج الصناعي المتسلسل لتلك الألغام قد بدأ. وتسلم حاليا دفعات محدودة منها لوحدات الجيش الروسي.

وأوضحت الوكالة  أن اللغم "بي تي كا إم – 1 إر" عبارة عن أسطوانة بوزن 20 كيلوغراما تتزود بمستشعرات حرارية وصدمية قادرة على اكتشاف مدرعات العدو على مدى 150 – 250 مترا حسب نوعية تضاريس الأرض.

وعند اقتراب المدرعة المعادية إلى تلك المسافة يتم قذف اللغم  إلى الأعلى ليطير فوق المدرعة ويخرق فورا درع برجها بحشوة جوفاء ، ما يمنع مستشعرات الحماية النشيطة للدبابة من الرد عليها.

المصدر: سلاح روسيا

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