انطلاق الإنتاج المتسلسل للألغام المضادة للدبابات من جيل جديد في روسيا

بدأت قوات الهندسة العسكرية الروسية تتسلم الألغام المضادة للدبابات من جيل جديد.

وتخصص ألغام "بي تي كا إم – 1 إر" لإصابة المدرعات، لكن ليس في قعرها بل في أقسامه العلوية وأبراجها التي تعد من أكثر أقسام الدبابة عرضة للإصابة.

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وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن الإنتاج الصناعي المتسلسل لتلك الألغام قد بدأ. وتسلم حاليا دفعات محدودة منها لوحدات الجيش الروسي.

وأوضحت الوكالة أن اللغم "بي تي كا إم – 1 إر" عبارة عن أسطوانة بوزن 20 كيلوغراما تتزود بمستشعرات حرارية وصدمية قادرة على اكتشاف مدرعات العدو على مدى 150 – 250 مترا حسب نوعية تضاريس الأرض.

وعند اقتراب المدرعة المعادية إلى تلك المسافة يتم قذف اللغم إلى الأعلى ليطير فوق المدرعة ويخرق فورا درع برجها بحشوة جوفاء ، ما يمنع مستشعرات الحماية النشيطة للدبابة من الرد عليها.

المصدر: سلاح روسيا