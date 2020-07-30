"قاتلة الغواصات" الروسية الجديدة تجتاز مرحلة أخرى من الاختبارات

أعلنت مصادر في سلاح البحرية الروسي أن غواصة حديثة من مشروع "فولخوف" مضادة للغواصات والسفن الحربية اجتازت مرحلة جديدة من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن مصنع "روبين" الروسي لبناء السفن والغواصات: "أكملت أحدث غواصة تم بناؤها في إطار مشروع (فولخوف) الحكومي رقم 636.3 مرحلة جديدة من الاختبارات التي خضعت لها في أحد أحواض بناء السفن التابعة للمصنع".

وأضاف البيان "الاختبارات جرت ما بين 18 و21 يوليو الجاري، وخلالها تم التحقق من أجهزة السونار والأنظمة الرادارية وأنظمة الاتصالات ومنظومات دعم الحياة للطواقم التابعة للغواصة المذكورة، كما تم التحقق من جاهزية العديد من أجزاء الغواصة.. الغواصة أتمت مهمات الغوص الموكلة إليها بنجاح، والمعدات عملت بشكل طبيعي ووفقا للخصائص الفنية والتقنية المعلنة من قبل الجهة المصنعة، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات من المفترض أن تنضم هذه الغواصة إلى أسطول المحيط الهادئ التابع للجيش الروسي".

والغواصات التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 هي غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، مصمممة لاكتشاف وتدمير الغواصات والمركبات البحرية العسكرية المعادية، وحماية الموانئ والمنشئات البحرية.

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ويبلغ طول هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، وتستطيع الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 300 متر تحت الماء، كما سلحت بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية.

المصدر: سلاح روسيا