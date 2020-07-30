العلماء الروس يبتكرون جهاز شحن هيدروجينيا

ابتكر العلماء الروس من مجمع "أورا" التقني العلمي العسكري جهاز شحن صغيرا يستخدم لشحن الأجهزة الإلكترونية التي يتزود بها الجنود

ويعمل الجهاز بالهيدروجين ويقل وزنه عن وزن أمثاله الأجنبية، كما إنه ليس بحاجة إلى طاقة كهربائية خارجية.

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جدير بالذكر أن عدد الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها العسكريون الروس يزداد من عام إلى آخر. ومن بينها الأجهزة اللاسلكية والحواسب اللوحية ومقايس المسافة العاملة بالليزر. وتحتاج كلها إلى الطاقة الكهربائية لشحنها. ونظرا لعدم وجود مآخذ كهربائية ثابتة في ميدان القتال فإن الجنود يضطرون إلى استخدام أجهزة شحن نقالة تحتاج بدورها إلى الشحن من وقت إلى آخر.

أما جهاز الشحن الذي ابتكره العلماء الروس فليس بحاجة إلى إعادة الشحن وسيكون جاهزا للعمل مجددا بعد استبدال عنصر كيميائي هيدروجيني لا يزيد وزنه عن 450 غراما. أما الوزن الكلي للجهاز فيبلغ 1.5 كيلوغرام وبمقدوره تقديم طاقة كهربائية تقدر بـ150 واطا.

وتجري عملية الشحن في الجهاز بفضل تفاعلات كيميائية بمشاركة الهيدروجين والمعادن، ما يؤدي إلى توليد الطاقة الكهربائية وإخراج الماء وثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن جهاز الشحن الجديد سيتم الكشف عنه في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الذي سيقام في أغسطس المقبل بضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا