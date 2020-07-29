أكثر من 28 ألف نموذج من الأسلحة سيظهر في منتدى "الجيش- 2020".

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن منتدى "الجيش- 2020" الذي سيعقد في أغسطس القادم بروسيا سيشهد عرض مجموعة كبيرة جدا من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتبعا للمصادر فإن أكثر من 1500 شركة ستقوم بعرض ما يزيد عن 28 ألف نموذج من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال فعاليات منتدى "الجيش -2020" هذا العام.

وأشارت المصادر إلى أن نماذج الأسلحة الواعدة التي ستعرض على أرض مركز "باتريوت" خلال المنتدى ستكون متاحة لجميع الزوار ليتعرفوا عليها بشكل مباشر.

ومن بين أبرز المعروضات في المنتدى ستكون هناك نماذج لدبابات T-14 "أرماتا" الروسية الحديثة، ومركبات "تيرميناتور" الفتالية الروسية المخصصة لدعم فرق الدبابات في المعارك، ومركبات "تايفون" العسكرية الروسية المخصصة لنقل قواة المشاة وقوات الإنزال الخاصة، وكذلك منظومات Buk-M3 للدفاع الجوي، ومدرعات Buk-M3 المبنية على منصات عربات "بوميرانغ"، منظومات "كواليتسيا" المدفعية الحديثة، ودبابات معدلة من طراز T-90M و T-80BVM.

ومن المفترض أن تعقد فعاليات "منتدى الجيش-2020" هذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وقد تشارك في هذه الفعاليات وفود وشركات من 35 دولة.

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والأيام الأولى من المنتدى ستخصص لزيارات واجتماعات المتخصصين في مجالات الأسلحة، أما الزيارات المفتوحة للجميع فستبدأ اعتبارا من 27 أغسطس.

المصدر: سلاح روسيا