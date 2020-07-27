الصين تنجح في إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطح البحر (فيديو)

نجحت الصين، يوم الأحد 26 يوليو، في إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطع البحر.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن الطائرة البرمائية الكبيرة "أيه جي 600" والتي طورتها الصين محليا، نجحت في رحلتها الأولى فوق البحر صباح، في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين.

وأفادت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وهي شركة لصناعة الطائرات مملوكة للدولة، بأن الطائرة أقلعت من البحر قبالة ساحل تشينغداو في الساعة 10:18 صباحا وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبا.

وأضافت "أفيك" أن الرحلة الأولى الناجحة من البحر هي خطوة رئيسية إلى الأمام في تطوير هذه الطائرة البرمائية الكبيرة بعد رحلتها الأولى في عام 2017 وإقلاعها الأول من خزان مياه في عام 2018.

المصدر: "شينخوا"