أوروبا تخطط لإنشاء شبكة سكك حديد فائقة السرعة

اقترح علماء معهد فيينا للبحوث الاقتصادية الدولية، إنشاء شبكة خطوط لسكك الحديد فائقة السرعة، من أجل الإسراع بإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

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ووفقا لـموقع EuroPulse سيكون بإمكان القطارت السير على خطوط هذه الشبكة بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، ما يسمح بتقليص زمن الرحلات داخل أوروبا إلى النصف. وسوف يكون التنقل باستخدام هذه القطارات، أسرع من استخدام الطائرات (إذا أخذنا بالاعتبار الوقت اللازم للوصول إلى المطار واجتياز نقاط التفتيش والسيطرة).

وهذا المقترح هو أحد المقترحات التي تقترحها مجموعة علماء معهد فيينا للبحوث الاقتصادية الدولية، بشأن إنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد جائحة "كوفيد-19".

ووفقا لحساباتهم، الجزء الأكبر من خطوط سكك الحديد الحالية تفي بالمتطلبات اللازمة لإطلاق القطارات فائقة السرعة، ويجب فقط إكمال 4 خطوط: لشبونة-هلسنكي، دبلن-باريس، (القطار يعبر المانش على عبارات)، بروكسل- فاليتا، وبرلين-نيقوسيا، (أيضا مع استخدام العبارات).

و بتشغيل هذه الفروع، سوف يتقلص زمن الرحلات داخل أوروبا، وكذلك سوف ينخفض حجم انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 5%، نتيجة انخفاض عدد الرحلات الجوية الداخلية. كما يمكن لقطارات الشحن استخدام خطوط سكك الحديد لنقل البضائع، ما يؤدي إلى تقليص استخدام وسائط النقل البري أيضا.

المصدر: نوفوستي