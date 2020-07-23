روسيا تكشف عن تصميم منظومتها المدفعية الجديدة ذاتية الحركة

تداولت بعض وسائل الإعلام الروسية صورا توضيحية تظهر التصميم العام لمنظومة "مالفا" المدفعية الجديدة ذاتية الحركة.

وتبين الصور التي نشرت لتصميم هذه المنظومة أن المدفع الكبير فيها سيكون محمولا على شاحنة طويلة مزودة بأربع محاور للعجلات، وأن الشاحنة مزودة بأنظمة حماية من القذائف والصواريخ المضادة للدروع والآليات.

Первое официальное фото САО "Мальва" от ЦНИИ "Буревестник". pic.twitter.com/Ty5ixXYqLa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 20, 2020

وفي مقابلة صحفية قال المدير العام لمعهد "بوريفيستنيك" المركزي الروسي للبحوث، غيورغي زاكامينيك: "إن المختصين سيحظون بفرصة التعرف لأول مرة على نماذج منظومة مالفا المدفعية الجديدة ذاتية الحركة في منتدى الجيش-2020 الذي ستبدأ فعالياته في 23 أغسطس القادم، في حديقة مركز باتريوت بضواحي العاصمة موسكو".

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وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن المدفع الموجود في منظومة "مالفا" سيكون محمولا على شاحنات "باز-6010-27" الروسية الصنع المزودة بمنظومة دفع 8х8، تمكنها من اجتياز أصعب الطرق.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد "بوريفيستنيك" الذي ساهم أخصائيوه في تطوير هذه المنظومة له باع طويل في تصميم المنظومات المدفعية ويساهم في تطوير أحدث الأسلحة للجيش الروسي، منها منظومات مدفعية من عيار 57 ملم، ومنظومات "ديريفاتسيا"، ومنظومات "ماغنوليا" المجنزرة.

المصدر: إزفيستيا