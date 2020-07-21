الفرقاطات الروسية الحديثة ستحصل على منظومات صاروخية فتاكة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الحربية الروسية أن الفرقاطات الحديثة التي سيحصل عليها جيش البلاد ستحصل على منظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن، أليكسي رحمانوف: "ستحصل فرقاطتا الأدميرال سبيريدونوف والأدميرال يوماشيف اللتان تطورهما روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 على منصات لإطلاق الصواريخ المجنحة، كل منصة تحتوي على 24 خلية إطلاق.. النسخ الأساسية من هذه السفن والتي كانت روسيا قد طورتها في إطار هذا المشروع تحتوي منصاتها على 16 خلية لإطلاق هذا النوع من الصواريخ".

وتعمل روسيا منذ سنوات في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 على تطوير فرقاطات قتالية متعددة المهام قادرة على تنفيذ مهمات بحرية بعيدة المدى، يمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 4500 ميل دون الحاجة للتزود بالوقود، وحمل طاقم يصل عدد أفراده إلى 190 شخصا.

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ويبلغ طول هذه السفن 135 مترا وعرضها 16 مترا، وحجم إزاحتها في المياه 5400 طن، كما تتسلح بمنظومات لإطلاق صواريح "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية والبرية والجوية، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: زفيزدا