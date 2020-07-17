روسيا تبدأ بتطوير دفعة جديدة من السفن والغواصات الحربية المتطورة

أعلنت مصادر مطلعة في الجيش الروسي أن الخبراء في البلاد بدأوا العمل على تطوير دفعات جديدة من الغواصات والسفن الحربية المتطورة.

وجاء في البيان الذي أصدره مدير مصنع "سيفرنايا فيرف" الروسي، أندريه دياتشكوف، يوم الخميس 16 يوليو الجاري: "سيبدأ مصنعنا قريبا بإنتاج فرقاطتين قتاليتين سيتم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي رقم 22350، من المفترض أن يطلق على السفينة الأولى اسم الأدميرال يوماشيف، أما السفينة الثانية فستحمل اسم الأدميرال إميل سيبريدونوف".

وأضاف دياتشكوف "يجري العمل في مصنعنا على تطوير عدة فرقاطات جديدة أخرى، وقريبا سنحتفل بتدشين فرقاطة الأدميرال كاساتونوف التي طورناها في إطار المشروع 22350 أيضا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصنع "سيفماش" الروسي بدأ في الـ 16 من الشهر الجاري بإنتاج غواصتين نوويتين جديدتين لصالح جيش البلاد يتم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي 885М، كما بدأ مصنع "زاليف" في شبه جزيرة القرم بإنتاج سفينتي إنزال بحري بمواصفات مميزة.

وتصنف السفن التي ينتجها مصنع "سيفرنايا فيرف" الروسي في إطار المشروع 22350 من بين أكثر السفن الحربية تطورا وكفاءة، ويبلغ طول هذه السفن 135 مترا وعرضها 16 مترا، ويبلغ حجم إزاحتها في المياه 5400 طن.

ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 19 عقدة بحرية، لمسافات تصل إلى 4500 ميل، ونقل طاقم مكون من 170 شخصا، كما تم تسليحها بمنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا