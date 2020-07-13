اكتشاف أقدم دليل للفروسية في العصر البرونزي

أعلنت جامعة جنوب الأورال الفدرالية الروسية، أن فريق علماء دولي، اكتشف أقدم دليل على استخدام البشر الخيول للركوب في العصر البرونزي.





وتفيد الجامعة، بأن الفريق العلمي تألف من علماء من كازاخستان والولايات المتحدة و روسيا من ضمنهم العالم إيغور تشيتشيكوف من الجامعة. ويشير بيان الجامعة الروسية، إلى أن "العلماء الروس اكتشفوا أقدم دليل لركوب الخيل يعود إلى العصر البرونزي.

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وقد اكتشف علماء الجامعة هذا الدليل خلال دراستهم لحضارة أندرونوفو المحلية. وكان الفريق العلمي الدولي يدرس عمر الحيوانات التي عثر على رفاتها في مقبرة قديمة وكذلك تغيرات الجمجمة التي تشير إلى استخدام الخيول من قبل الفرسان.

ويشير بيان الجامعة، إلى أن الفريق العلمي أثبت أن الأندرونوفيون، كانوا يتقنون ركوب الخيل قبل عدة قرون مما كان يعتقد، من دراسته لمحتويات التل الخامس في مجموعة مدافن "نوفويلنوفسكي -2"، الواقع على مقربة من مدينة ليساكوفسك بجمهورية كازاخستان. هذه المنطقة قبل نحو 3.5 ألف سنة كانت موطنا لحضارة أندروفو ( (الاسم الشائع لمجموعة الثقافات الأثرية في العصر البرونزي) التي تميزت بتطور تربية الخيول، التي كانت تستخدم ليس فقط كغذاء، بل وأيضا لركوبها وجر العربات أيضا.

وقد أكدت رفات الخيول التي عثر عليها في مقبرة "نوفويلنوفسكي -2"، التي دفنت مع اللجام وأشياء أخرى مع مالكها، الذي كانت تخدمه، فرضية العلماء، حيث اتضح لهم، أن العمر التقريبي للحصان المدفون يبلغ 20 عامًا تقريبًا ، والفرس حوالي 18 عامًا.

المزيد من المعلومات في Journal of Archaeological Science: Reports.

المصدر: نوفوستي