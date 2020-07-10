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فريق "فرسان روسيا" للألعاب البهلوانية يتسلم دفعة من مقاتلات "سو- 35"

العلوم والتكنولوجيا

فريق
Sputnik Aleksandr Vilf
صورة أرشيفية
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تسلم فريق "فرسان روسيا" للألعاب البهلوانية دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 35 إس".

وأفاد ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة الروسية بأن مصنع "غاغارين" للطائرات قد أنتج 4 مقاتلات من طراز " سو- 35 إس" سيستخدمها فريق "فرسان روسيا" المشهور للألعاب البهلوانية. وكلها مطلية بالألوان التقليدية البيضاء والحمراء والزرقاء للعلم الروسي.

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وأشار الناطق إلى أن تجهيز الطائرات لا يختلف تماما عن تجهيز الطائرات القتالية. وأوضح أن تلك الطائرات تنتمي إلى جيل 4 ++ ومن شأنها استعراض إنجازات التصاميم الروسية والعلم العسكري الروسي.

وقال إن المقاتلات تم توريدها إلى فريق "فرسان روسيا" بموجب اتفاقية موقعة بين وزارة الدفاع الروسية وشركة "سوخوي".

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن فريق "فرسان روسيا" للألعاب البهلوانية  يستخدم، إلى جانب "سو- 35 إس"، مقاتلات "سو- 27"، "سو—30 إس إم" ، "ميغ – 29".

المصدر: سلاح روسيا

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