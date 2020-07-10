شاهد قدرات الجيش الروسي على نشر الجسور العائمة

استعرضت وسائل إعلام روسية جانبا من مسابقة أجرتها الفرق الهندسية في جيش البلاد مؤخرا، خصصت لاختبار كفاءة هذه الفرق في نشر الجسور العائمة واجتياز الحواجز والمسطحات المائية.

وأظهرت الفيديوهات التي تداولتها وسائل الإعلام سرعة فرق الهندسة في الجيش الروسي بنشر الجسور العائمة على المياه واستخدام هذه الجسور في نقل الآليات والمعدات العسكرية عبر المسطحات المائية.

كما بينت مقاطع الفيديو قدرات مركبات PTS-2 البرمائية الروسية على اجتياز الحواجز المائية ونقل الجنود والمعدات على متنها أثناء العوم، فضلا عن كيفية استخدام هذه الآليات في تحريك الجسور العائمة فوق المياه.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مسابقة "المياه المفتوحة" والتي ظهر بعض منها في المقاطع جرت بمنطقة نهر "أوكا" بمقاطعة فلاديمير الروسية، وفازت في تصفياتها الفرقة الهندسية رقم 45 التابعة لقوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي.

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وتجدر الإشارة إلى أن عرض نهر "أوكا" في المنطقة التي جرت فيها المسابقة 400 م، وعمق المياه 10 أمتار، وسرعة جريانها 2م/ثا.

المصدر: زفيزدا