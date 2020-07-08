سفينة سوفيتية سابقة لا تزال تخدم في البحرية الأمريكية

استذكر البحارة الأمريكيون تاريخا غير عادي للسفينة الحربية الأمريكية التي بنيت في الاتحاد السوفيتي.

وقالت صحيفة "فوربس" الأمريكية إن إدارة النقل البحري التابعة للبحرية الأمريكية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية لسفينتها "الجندي روي ويت" التي كانت سوفيتية سابقا وحملت اسم " فلاديمير فاسليايف"، ثم أطلقت عليها اسم "روي ويت" نسبة إلى الجندي الأمريكي البطل في الحرب الفيتنامية.

#DYK, the @MSCSealift USNS Lance Cpl. Roy M. Wheat is a Maritime Prepositioning Force Ship named to honor @USMC Marine and Medal of Honor recipient LCPL Roy Wheat who smothered a mine with his body to save fellow Marines during the Vietnam War. #MeettheFleet#Togetherwedeliverpic.twitter.com/9cgekGX1zi — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 26, 2020

وتدخل السفينة حاليا في إدارة النقل البحري العسكري التي تضم إلى جانبها 16 سفينة نقل ثقيلة وتخصص لنقل الجنود والمعدات الحربية.

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يذكر أن سفينة "فلاديمير فاسليايف" بنيت عام 1980 في مدينة نيكولايف بأوكرانيا الحالية التي كانت آنذاك جزءا من الاتحاد السوفيتي وهي سفينة رابعة من مشروع 1609 السوفيتي البحري.

وقالت "فوربس" إن تلك السفينة كانت مخصصة لتحقيق عمليات النقل في مسارات بعيدة في ظروف التموج الشديد. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي اشتراها عام 1997 سلاح البحرية الأمريكي الذي أدخلها إلى إدارة النقل البحري العسكري حيث لا تزال تخدم إلى حد الآن.

المصدر: سلاح روسيا