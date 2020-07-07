الجيش الصيني يكشف عن نسخة طائرة من راجمة الصواريخ السوفيتية "غراد"

تسلمت وحدات المظليين الصينيين راجمة الصواريخ В12 القابلة لنقلها جوا وإنزالها من طائرة نقل.

وتم وضع النموذج الطائرة لراجمة الصواريخ على منصة ثمانية العجلات حيث تتوفر مجموعتان من المواسير عيار 122 ملم. وتضم كل مجموعة 20 ماسورة قادرة على إطلاق الصواريخ غير الموجهة إلى مدى 30 كيلومترا.

Новая РСЗО для ВДВ Китая- B12. pic.twitter.com/kd06DJkbZl — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 6, 2020

وأعاد هذا النموذج إلى اذهان المحللين العسكريين راجمة الصواريخ سوفيتية الصنع "غراد – في" التي بدأ إنتاجها في الاتحاد السوفيتي 53 عاما.

وكان بمقدور تلك الصواريخ السوفيتية غير الموجهة تدمير الأهداف على مدى 20 كيلومترا من 20 ماسورة. واستغرق وقت انتقال راجمة الصواريخ من وضع السير إلى وضع القتال 3.5 دقيقة. كما استغرقت رشقتها الكاملة 6 ثوان، وطاقمها فردان فقط.

وكان وزن راجمة الصواريخ السوفيتية 6000 كيلوغرام، سرعة سيرها على الطريق المعبد 85 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 875 كيلومترا.

واستخدمت راجمات الصواريخ "غراد" السوفيتية المنقولة جوا بنجاح في أفغانستان.

المصدر: سلاح روسيا