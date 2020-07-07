شركة "كاموف" الروسية تصمم أسرع مروحية شبحية في العالم

أفادت وسائل الإعلام بأن روسيا باشرت بتصميم مروحية حربية شبحية تحلق بسرعة 700 كيلومتر في الساعة .

تعتمد المروحية الجديدة مبدأ تصميميا اعتمدته سابقاتها "كا – 50" و"كا – 52" حيث تتوزع المروحيتان عموديا، أي إحداهما فوق الأخرى.

وتتزود المروحية بمحركين وجناح على شكل حرف دلتا اليوناني. وتوضع كل أسلحتها داخل جسم المروحية، ما يزيد من تخفيها عن الرادارات المعادية. وسرعتها القصوى 700 كيلومتر في الساعة فتجعلها أسرع مروحية في العالم.

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على سبيل المثال فإن Sikorsky S-97 Raider الاختبارية لا تبلغ إلا 407 كيلومترات في الساعة .

وتقوم شركة "كاموف" كذلك بتصميم مروحية سريعة مدنية لنقل الركاب قد أطلقت عليها تسمية "كا – 92". وإنها تشبه " S-92 " الأمريكية وتتزود بمروحتين عموديتين ولا تتخطى سرعتها 500 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن شركة "ميغ " الروسية للمروحيات تولت هي أيضا تصميم مروحية سريعة من طراز Ми-Х1 ذات مبدأ كلاسيكي لتوزع المروحتين. إلا أنها لم تستطع إنتاج حتى نموذج اختباري واحد. وكانت شركة "ميغ" قد أعلنت في وقت سابق أن سرعتها القصوى ستبلغ 520 كيلومترا في الساعة.

المصدر: إنترفاكس