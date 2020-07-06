السفن الحربية الروسية تتزود بمدافع هوتزر بعيدة المدى

لا ينصب مدفع هوتزر "كواليتسيا – إس في" عيار 152 ملم على منصة برية مجنزرة كلاسيكية فحسب بل وعلى متن سفينة حربية.

صرح بذلك كبير المصممين في معهد "بوريفيستنيك" العلمي المصنع للمدفع، بافيل كوفاليوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال إن فكرة تصميم مدافع تصلح لاستخدامها في مختلف صنوف القوات المسلحة، بما فيها سلاح البحرية، طرحت عام 2000 ، لكنها لم تطبق إلا في الوقت الحاضر.

يذكر أن مدفع هوتزر "كواليتسيا" كشف عنه لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم عام 2015 في موسكو بمناسبة الذكرى الـ70 للنصر على ألمانيا النازية. لكن تزويد وحدات الجيش الروسي به لم يبدأ إلا في مايو الماضي. وذلك بعد انتهاء اختبار كل مواصفاته.

ويختلف مدفع "كواليتسيا" عن سابقيه بأنظمته الأوتوماتيكية الخاصة بتوجيه المدفع واختيار الهدف والملاحة. وعلاوة على ذلك فإن المدفع له سرعة الرمي الكبيرة التي تبلغ 10 طلقات في الدقيقة. كما أنه يتفوق على مدافع أخرى من حيث مدى إطلاق النيران ويبلغ 70 كيلومترا، ما يعتبر ميزة جيدة لتدمير مراكز القيادة والمنشآت الدفاعية المحصنة والسفن المعادية ضمنا.

المصدر: سلاح روسيا