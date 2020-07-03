اختبار أضخم مروحية حربية في الولايات المتحدة

بدأ فيلق البحرية الأمريكية في الاختبار البحري لمروحية النقل CH-53K King Stallion الأمريكية الثقيلة.

وتجري الاختبارات في مياه المحيط الأطلسي حيث تشارك فيها كذلك سفينة الإنزال متعددة المهام الأمريكية Wasp.

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وقالت صحيفة Janes الأمريكية إن الغاية الرئيسية للاختبارات هي تقييم مواصفات المروحية التي تظهر عند تحليقها فوق البحر والتأكد من تكيف المروحية على سفينة الإنزال. وقد تم تقييم عمل محركات المروحية في ظروف التموج والريح الشديدة. كما تم اختبار أجهزة اتصال المروحية.

علاوة على ذلك تم اختبار قدرة سفينة الإنزال على تزويد المروحية بالوقود وصيانتها التقنية.

وقامت المروحية بـ364 طلعة حيث أقلعت من سطح السفينة وهبطت عليها.

يذكر أن مروحية CH-53K King Stallion ستدخل الخدمة في الجيش الأمريكي بحلول عام 2021.

جدير بالذكر ان المروحية يمكن أن تنقل 16 طنا من الحمولة المفيدة و55 عسكريا مسلحا و5 أفراد من طاقمها.

المصدر: سلاح روسيا