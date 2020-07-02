تيسلا تبني "مصانع صغيرة" لمطور لقاح ألماني ضد "كوفيد-19"

قال إيلون موسك، مؤسس تيسلا، إن شركة السيارات تبني "مصانع صغيرة" متنقلة للمساعدة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، في تغريدة نُشرت صباح الخميس.

وقال الملياردير الأمريكي إن شركته تعمل على هذا المشروع مع شركة الأدوية الألمانية CureVac التي تعمل على تطوير طرق لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة القائمة على مصفوفة الحمض النووي الريبوزي.

Tesla, as a side project, is building RNA microfactories for CureVac & possibly others — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020

وكتب مؤسس تيسلا: "من حيث المبدأ، أعتقد أن الحمض النووي الريبوزي RNA (والحمض النووي DNA) له إمكانات مذهلة. وهذا يجعل الحل لكثير من الأمراض مشكلة برمجيات". وأضاف: "تسلا، كمشروع جانبي، تقوم ببناء مختبرات صغيرة للحمض النووي الريبوزي لـ CureVac، وربما لشركات أخرى".

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والحمض النووي الريبوزي هو نوع من الحمض الموجود في جميع الخلايا الحية، وتعمل بعض شركات الأدوية مثل CureVac على إنشاء لقاح "كوفيد-19" باستخدام "الحمض النووي الريبوزي المرسال"، والذي يمكن إدراجه يدويا في الخلايا لبدء استجابة مناعية.

ويمكن تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي والحمض النووي بشكل أسرع من طرق التطعيم التقليدية الأخرى، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ولكن لا توجد لقاحات معتمدة من الحمض النووي الريبوزي في هذا الوقت.

المصدر: فوكس نيوز