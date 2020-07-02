انطلاق الإنتاج المتسلسل لرشاش منافس لـ "آكا - 12"

شهد مصنع " ديغتياريوف" الروسي إطلاق عملية الإنتاج المتسلسل لرشاش " آ-545" الذي يعتبر سلاحا منافسا لرشاش "آكا – 12" المزودة به حاليا وحدات الجيش الروسي.

وتم تصميم رشاش " آ-545" ليدخل بزة "راتنيك" الحديثة للجندي الروسي، ما يعد جزءا من مشروع رفع فاعليته القتالية في ميدان المعركة وذلك بفضل استخدام وتطبيق أحدث التكنولوجيات والإنجازات العلمية.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مصنع "ديغتياريوف" قد وقع اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية لتزويد وحدات سلاح المظليين الروسي برشاش " آ-545" نهاية العام الجاري .

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن الرشاش الجديد يعتبر سلاحا لكل صنف من صنوف القوات المسلحة كما يعد سلاحا فرديا لكل جندي. لذلك ستتسلمه فيما بعد وحدات الاستطلاع والقوات الخاصة.

يذكر أن الجيش الروسي لا يزال يتسلم نماذج جديدة من الأسلحة الخفيفة. ومن بينها بندقيتا القنص "إس في – 98" و"إس في دي إس" عيار 7.62 ملم ورشاش "وال" الصامت وبندقية القنص الصامتة "في إس إس إم" عيار 9 ملم وغيرها من أنواع الأسلحة الخفيفة.

المصدر: سلاح روسيا