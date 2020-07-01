الأسطول الروسي يتسلم غواصة نووية صاروخية مطورة هذا العام

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح في روسيا أن جيش البلاد سيتسلم غواصة نووية جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف: "أول غواصة نووية استراتيجية مطورة صنعت في إطار المشروع Borey-A 955A ، والتي تحمل اسم الأمير أوليغ من المفترض أن تسلم للقوات البحرية في الجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف "مؤخرا وقع مصنع سيفماش الروسي مع وزارة الدفاع عقودا لتسليم هذا النوع من الغواصات، وأعتقد أن الأسطول الحربي البحري سيتسلم غواصة الأمير أوليغ في ديسمبر 2020".

وأشار رحمانوف إلى أن مشروع Borey-A 955A يهدف إلى تطوير غواصات نووية من الجيل الرابع، تتميز عن الغواصات النووية الروسية التي طورت في إطار مشروع 955 بهياكل معدلة، ومعدلات أقل من الضوضاء أثناء الحركة تحت الماء، ما يجعل اكتشافها أصعب بالنسبة للعدو، كما توفر لطواقمها قدرات أفضل للتحكم بحركتها أثناء الغوص.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غواصة "الأمير أوليغ" طورت لتخدم في قوات أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي، وجهزت بمنظومات لإطلاق صواريخ "بولافا" العابرة للقارات.

المصدر: سلاح روسيا