روسيا تطور نماذج جديدة من "دبابتها الطائرة"!

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الطيران أن روسيا تعمل على تطوير نماذج جديدة من مروحيات "مي-24" القتالية الملقبة بـ "الدبابة الطائرة".

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "ريتشاغ" الروسية، أليكسي بانين: "يعمل الخبراء الروس حاليا على تطوير نماذج جديدة من مروحيات مي-24 بي، هذ المروحيات ستحصل على قمرات قيادة زجاجية جديدة كليا وعلى معدات وتقنيات حديثة، ورادارات ومعدات دفاع جوي متطورة، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من اختبار الدفعة الأولى من هذه المروحيات عام 2021".

وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي التي ستتزود بها هذه المروحيات قادرة على حمايتها من مختلف أنواع الأسلحة الجوية وأكثرها تطورا، والمعدات الإلكترونية المتطورة ستمنح هذه الطائرات القدرة على الاستطلاع والتشويش الإلكتروني على أهداف العدو، الأجهزة الحديثة ستجعل هذه الطائرات تضاهي أحدث المروحيات القتالية.. مي-24 حصلت أيضا على قمرات زجاجية خاصة تساعد الطيارين على التحليق في مختلف الظروف الجوية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الجديدة من مروحيات "مي-24" ستخضع لاختبارات أولية في المصنع في ديسمبر القادم، وبعدها ستخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية عام 2021، ومن ثم تعتزم روسيا صنع دفعات منها مخصصة للجيش، وستصدر نحو 200 قطعة إلى دول أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت بتطوير هذا النوع من المروحيات منذ سبعينيات القرن الماضي، وصنعت منها أكثر من 30 نموذجا مختلفا، وصدرتها لجيوش 24 دولة، منها سوريا والسودان وليبيا.

المصدر: سلاح روسيا