علماء يحذرون من خطر أعاصير على ساحل البحر الأسود

حذر خبراء معهد عموم روسيا لمشكلات وبحوث الدفاع المدني والطوارئ، من الخطر المحتمل لحدوث الأعاصير خلال الفترة المقبلة في ساحل مدينتي سوتشي وتوابسي على البحر الأسود.

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ويشير سيرغي ديدينكو، رئيس المعهد في البيان الذي اصدره المعهد إلى أنه "بالنظر لارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 25 درجة مئوية، وسخونة مياه ساحل البحر الأسود، يزداد خطر حدوث الأعاصير في مناطق المراكز السكنية الساحلية من ضمنها مدينتا سوتشي وتوابسي. وسوف يندفع الهواء الساخن المشبع ببخار الماء إلى الأعلى، وسيؤدي اصطدامه بكتل الهواء البارد، إلى تكون الأعاصير".

ويذكر أنه في وقت سابق أعلن، أنه في ظروف انخفاض مستوى المياه في الأحواض والخزانات والمحطات الكهرومائية الواقعة على الأنهار، بسبب قلة تساقط الثلوج في السنة الحالية، سيجعلها تلجأ للعمل بنظام تخفيض صرف المياه. وسوف يشمل هذا مناطق عديدة في روسيا، ما يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات والخث.

المصدر: نوفوستي