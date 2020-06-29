روسيا تطور نموذجا جديدا من طائرات الاستطلاع

أعلنت مصادر في مؤسسة "روستيخ" الروسية أن الخبراء في البلاد بدأوا باختبار نماذج جديدة من طائرات الاستطلاع محلية الصنع.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "بدأ الخبراء في مصنع Myasishchev التابع لروستيخ باختبار طائرة استطلاع معدلة جديدة، مطورة عن طائرات An-140-100.. بعد انتهاء العمل على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل الطائرة الجديدة وأنظمتها، تم نقلها إلى إحدى قواعد الاختبار التابعة للمصنع لإخضاعها للاختبارات الأرضية واختبارات الطيران".

وحول الموضوع قال مدير مصنع Myasishchev، ألكسندر غوربونوف: "الاختبارات هدفها التحقق من موثوقية الهيكل وأنظمة الطائرة، بعد الانتهاء من هذه الاختبارات ستخضع الطائرة لمرحلة جديدة من اختبارات الطيران في مركز تشيكالوف الروسي، وسيشرف على هذه العمليات خبراء من المركز وخبراء من مصنع Myasishchev.. حتى الآن خضعت الطائرة لأكثر من نصف اختبارات الطيران المطلوبة، وجميع العمليات تمت بنجاح".

وتبعا للخبراء في Myasishchev فإن النموذج الجديد من هذه الطائرات صمم ليكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة للأرض ستستخدم في صنع خرائط إلكترونية ورقمية تستفيد منها مختلف الهيئات والقطاعات الروسية، كما سيعتمد على هذه الطائرات في صنع خرائط ثلاثية الأبعاد للمسطحات المائية الموجودة على الأرض.

المصدر: زفيزدا