دراسة .. فيروس كورونا يحفز الخلايا المصابة لإطلاق مخالب "شريرة" للانتشار بسرعة عبر الجسم

توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا يحول الخلايا المصابة بطريقة غير معتادة إلى حد كبير، ما يجبرها على إنماء فروع طويلة بارزة تخترق خلايا صحية متعددة في وقت واحد.

وألقى العلماء نظرة فاحصة على تأثيرات SARS-CoV-2 – فيروس كورونا الذي يسبب "كوفيد-19"- من خلال مجهر قوي في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة وجامعة فرايبورغ بألمانيا.

وكشفوا أن الفيروس يجعل الخلايا المصابة تنبت "مخالب" تشبه المعكرونة، للوصول إلى عدة خلايا ما تزال في صحة جيدة في مكان قريب. ويبدو أن الفيروس يستخدم هذه التراكيب المتفرعة، التي تسمى filopodia، مثل المحاقن لتحفيز الخلايا الأخرى وحقنها بحمل فيروسي، حسب دراسة نشرت في مجلة Cell.

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وفي حديثه مع Financial Times، قال نيفان كروجان، مدير معهد العلوم البيولوجية الكمية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وقائد مجموعة دولية من العلماء: "هناك سلاسل طويلة تُحدث ثقوبا في الخلايا الأخرى ويمر الفيروس عبر الأنبوب من خلية إلى أخرى".

وأوضح كروجان بالقول "فرضيتنا هي أن هذه العملية تسرع العدوى".

وكشف العلماء أن طريقة العدوى عبر filopodia، غير عادية إلى حد كبير، لأنه ليس هناك العديد من الفيروسات تفعل ذلك. أما التي تفعل، مثل الجدري، فلا تجعل الخلايا تُنبت كثيرا من الفروع، وبنيتها تختلف عن بنية فيروس كورونا الجديد. وعادة، "ترسو" الجزيئات الفيروسية الصغيرة ببساطة على خلايا أكبر، و"تخطف" وظائفها.

وحتى يوم السبت الفائت، أصيب أكثر من 9.8 مليون شخص بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، وتوفي نحو 495000 شخص، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: RT