اليابانيون يبتكرون طريقة لتحديد تطور الأمراض

ابتكرت مجموعة من علماء اليابان طريقة عالية الدقة لتحديد احتمالية تطور نحو 20 مرضا بما فيها السكري والخرف خلال ثلاث سنوات مقبلة من حياة الإنسان.





ووفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، تمكن علماء جامعتي هيروساكي وكيوتو بمساعدة الذكاء الصناعي، من ابتكار منظومة لتحليل المؤشرات الطبية لحوالي 20 فئة. كما تأخذ هذه المنظومة بالاعتبار البيانات الخاصة باللياقة البدنية والاستعداد الوراثي ونمط الحياة والعادات السيئة للشخص.

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وعلاوة على مرض السكري والخرف، يمكن لهذه المنظومة التنبؤ باحتمال تطور أمراض مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي المزمن وهشاشة العظام والسمنة واحتشاء عضلة القلب وغيرها من الأمراض.

وقد اعتمد الخبراء على بيانات طبية تشمل حوالي 20 ألف شخص متطوع، التي بدأ علماء جامعة هيروساكي في شمال محافظة آوموري اليابانية بجمعها عام 2005.

ويقول البروفيسور ياسوسي أوكونو، من جامعة كيوتو، "لقد تمكنا بدرجة عالية من الدقة التنبؤ باحتمال إصابة الشخص بالمرض خلال السنوات الثلاث المقبلة".

ويعتقد الخبراء، أن هذه الطريقة ستسمح للناس، باتخاذ تدابير محددة مسبقا للوقاية من عدد من الأمراض وتغيير نمط حياتهم.

المصدر: نوفوستي