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طائرات حربية روسية تشارك في مسابقة فن الطيران

العلوم والتكنولوجيا

طائرات حربية روسية تشارك في مسابقة فن الطيران
Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية
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وصلت 4 مقاتلات "سو- 34" من جيل 4++ و3 مروحيات للنقل العسكري من طراز "مي – 8 ترميناتور" إلى مدينة ريزان الروسية للمشاركة في مسابقة "أفيادارتس - 2020" العسكرية (فن الطيران).

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وسيقوم أفراد طواقم الطائرات والمرحيات بأداء مهام  الاستطلاع الجوي البصري واجتياز الدفاعات الجوية للعدو الافتراضي، ثم يستعرضون مجموعة من الألعاب البهلوانية الجوية بمشاركة طائرة واحدة أو زوج من الطائرات.

وسيقوم أفراد طواقم الطائرات كذلك  بإطلاق الصواريخ وسينفذون القصف الجوي والرماية الحية من المدافع إلى أهداف جوية.

يذكر أن الطائرات والمروحيات المذكورة قد قطعت مسافة ألفي كيلومتر. أما المروحيات فتزودت بالوقود في مطارات مرابطة في مقاطعتي تشيليابينسك وسامارا الروسيتين.

 المصدر: RT

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